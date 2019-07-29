В Казани до конца года заменят 7,1 тыс. старых уличных фонарей

До конца года АО «Казэнерго» собирается заменить 7,1 тыс. неэффективных ртутных светильников на улицах Казани на светодиодные. Об этом стало известно на «деловом понедельнике».

Всего в зоне ответственности предприятия находятся 82 тыс. светоточек, из которых будет 20 тыс. светодиодных светильников, то есть 30%. Их установят в Казани и в близлежащих поселках.

Напомним, что в Казани в 2018 году установили 3 479 новых светильников наружного освещения. Они появились вдоль дорог в микрорайон «Салават купере» и от поселка Юдино до Ново-Юдино, а также в скверах на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, на бульваре Фучика, на набережной озера Кабан и в Горкинско-Ометьевском лесу.