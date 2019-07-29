Новости общества

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани до конца года заменят 7,1 тыс. старых уличных фонарей

10:13, 29.07.2019
В Казани до конца года заменят 7,1 тыс. старых уличных фонарей
Фото: realnoevremya.ru

До конца года АО «Казэнерго» собирается заменить 7,1 тыс. неэффективных ртутных светильников на улицах Казани на светодиодные. Об этом стало известно на «деловом понедельнике».

Всего в зоне ответственности предприятия находятся 82 тыс. светоточек, из которых будет 20 тыс. светодиодных светильников, то есть 30%. Их установят в Казани и в близлежащих поселках.

Напомним, что в Казани в 2018 году установили 3 479 новых светильников наружного освещения. Они появились вдоль дорог в микрорайон «Салават купере» и от поселка Юдино до Ново-Юдино, а также в скверах на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, на бульваре Фучика, на набережной озера Кабан и в Горкинско-Ометьевском лесу.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров