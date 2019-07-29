На барьеры для участков трасс М-5 и М-7 в трех регионах потратят 286 млн рублей

На содержание нескольких участков трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга» в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области потратят до 286 млн рублей. Это следует из тендера, объявленного ФКУ «Упрдор «Приуралье».

Речь идет об участках км 1194+500 — км 1548+651 в Оренбургской области, Татарстане и Башкортостане участке км 1169+910 — км 1331+953 в Башкортостане.

Как следует из аукционной документации, основные работы по содержанию связаны с заменой существующих барьеров вдоль дорог на ограждения, соответствующие ГОСТам.

Напомним, «Реальное время» регулярно публикует обзоры наиболее интересных тендеров в Татарстане и других регионов ПФО. Так, на минувшей неделе объявили тендер на поставку салюта для Дня города в Казани за 10 млн рублей и бензина АИ-92 по цене 48 рублей за литр.