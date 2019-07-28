Паводки в Приамурье предложили признать ЧС федерального уровня

Глава Минлесхоза Амурской области Алексей Венглинский предложил признать наводнение в регионе чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального уровня. По его прогнозам, ущерб от паводков превысит 500 млн рублей.

По его словам, сейчас в регионе происходит вторая волна паводков, связанная с разливом рек. Причиной первой волны паводков, в свою очередь, были сильные ливни. Министр добавил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Мазановском и Селемджинском районах, где из десяти населенных пунктов эвакуировали 1304 человека, в том числе 380 детей.

По наиболее неблагоприятному прогнозу ожидается подтопление до тысячи жилых домов в 24 населенных пунктах, передает «Интерфакс».

Напомним, что в региональном МЧС не исключили повторения в этом году катастрофы 2013 года в Приамурье — самого масштабного паводка за историю наблюдений.

