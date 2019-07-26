В МЧС не исключили повторения в Приамурье катастрофы 2013 года

Спасатели не исключают в Приамурье повторения сценария паводка 2013 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

«От этого никто не застрахован. Пока события разворачиваются, как в 2013 году. Но если тогда «поддавали» (воду) ГЭС, то сейчас они работают в штатном режиме, и сбросов воды не будет», — цитирует «РИА Новости» представителя МЧС.

Напомним, что в 2013 году произошел самый масштабный паводок на Амуре за всю историю наблюдений. Тогда в зону подтопления попали более 190 тысяч человек, были затоплены тысячи жилых домов, дороги и предприятия.

Сейчас из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов. Спасатели проводят эвакуацию жителей.