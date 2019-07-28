Разрыв между богатыми и бедными в России за последние 19 лет значительно сократился

Разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России за последние 19 лет сократился с 34 до 13 раз. Об этом заявила завлаб количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, наименьший разрыв — в 10,4 раза — наблюдается на государственных и муниципальных предприятиях. В негосударственном секторе средняя зарплата богатых отличается от средней зарплаты бедных в 13,9 раз.

Егорова со ссылкой на данные Росстата заявила, что в России также сократилась в семь раз доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума. Сейчас их количество составляет не более 3% от общего числа работников, передает «Российская газета».

Напомним, в этом месяце Росстат назвал самую распространенную зарплату россиян. Кроме того, в одном из недавних исследований говорилось, что у россиян рекордно вырос объем «свободных денег».

