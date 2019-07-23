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Росстат назвал самую распространенную зарплату в России

08:53, 23.07.2019
Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
Фото: pixabay.com

Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат, рассчитав модальный показатель заработка по итогам за апрель 2019 года.

Согласно исследованию, данный доход получают 15—20% трудозанятого населения страны. По мнению экспертов, именно этот показатель отражает реальный уровень дохода россиян, а не средний показатель по России, пишут «Известия».

Подчеркивается, что разница между модальным показателем и средней зарплатой (47,7 тысячи рублей) говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.

Напомним, ранее Росстат подсчитал медианную зарплату россиян за апрель 2019 года. Она составила 34 335 рублей. Исследование затронуло более 27 миллионов человек.

Справка

Модальная зарплата — это уровень, который чаще всего встречается в исследуемой совокупности работников.

ОбществоЭкономика
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