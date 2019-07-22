У россиян рекордно вырос объем «свободных денег»

Объем «свободных денег» у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей. Об этом сказано в исследовании холдинга «Ромир».

Отмечается, что это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года.

Среднегодовое значение индекса с учетом первых шести месяцев года достигло отметки 27,2 тыс. рублей, что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет.

«Рост объема свободных денег традиционен для июня и наблюдается каждый год на протяжении всего периода наблюдений. Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных», — пояснил президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Индекс свободных денег «Ромира» представляет собой разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

Отметим, что, согласно исследованию «Ромира», средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 рублей.

