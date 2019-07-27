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Количество задержанных на протестах в Москве достигло почти 700 человек

19:21, 27.07.2019
Количество задержанных на протестах в Москве достигло почти 700 человек
Фото: realnoevremya.ru / скриншот

Полиция и Росгвардия задержали на протестной акции в Москве уже 696 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Правоохранители сообщали о работе провокаторов, распыляющих в толпе газ.

В МВД сообщали, что в сегодняшнем митинге за регистрацию кандидатов от оппозиции в Мосгордуму побывали 3,5 тысячи человек. Сами участники называли цифру 5 тысяч человек.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

Общество
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