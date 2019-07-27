В Уфе водитель Land Rover спровоцировал ДТП с 6 автомобилями

Фото: пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе

В центре Уфы водитель Land Rover Discovery въехал в 4 автомобиля. Всего в ДТП пострадали 6 машин.

Как сообщает ГИБДД Башкирии, Land Rover двигался по проспекту Октября в сторону Южного проезда. Сначала он врезался в Nissan Qashqai, ВАЗ-2115 и Hyundai Solaris. От удара внедорожник выбросило на встречную. Там он столкнулся с еще одним Nissan Qashqai, котрый в свою очередь отлетел в стоящий КАМАЗ.

По данным автоинспекции, госпитализация понадобилась лишь водителю Land Rover Discovery.