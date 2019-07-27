В Татарстане ввели в эксплуатацию 61% от запланированного на 2019 год жилья

В Татарстане введено в эксплуатацию 1,5 млн. квадратных метров жилья, что составляет 61% от плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По инвестиционной программе Госжилфонда при президенте РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов. По состоянию на 26 июля в органы статистики отчитались по 73 домам на 2 тыс. 553 квартиры, сообщил Файзуллин.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из строящихся 58 домов 30 объектов находятся в высокой степени готовности и 28 — в средней.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 5 тыс. 336 объектов, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что по данным на 28 июня в Татарстане было введено в эксплуатацию 58% от запланированного на текущий год жилья.

