СМИ назвали главного претендента на пост премьер-министра Украины

Украинское правительство после победы партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук.

По словам источников радио «Новое время», его кандидатура рассматривается «очень серьезно».

На должность заместителя главы офиса президента Гончарук был назначен 28 мая. По словам самого чиновника, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала данные по выборам в Раду. Всего в парламент прошли пять партий. Первое место заняла партия Владимира Зеленского «Слуга народа» с 43,16% голосов.

