ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала итоговые данные по выборам в Раду.

В парламент прошли пять партий, преодолев пятипроцентный барьер. После обработки 100% протоколов партия Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла первое место с 43,16% голосов.

Далее следует «Оппозиционная платформа — за жизнь» (13,05%), «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» (5,82%).

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. В них принимали участие 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Ранее сообщалось, что Дарт Вейдер проиграл в Одессе на выборах в Верховную раду.