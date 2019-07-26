Татарстан сохранил статус региона с самым молодым автопарком

Средний возраст продаваемой машины в Татарстане увеличился на год и теперь составляет 9 лет.

Несмотря на это, в республике по-прежнему самый молодой автопарк в России, по данным портала «Авто.ру». Самый возрастной автопарк в Омской области и Красноярском крае, в среднем он составляет 14,1 года. Среднее значение по стране равно 11 годам и 4 месяцам. Данные представлены по итогам первого полугодия 2019 года.

В Татарстане средняя стоимость продаваемой машины составила 561,9 тысячи рублей. Это на 2,3% меньше от общероссийского показателя средней стоимости в 575 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что УФНС по Татарстану приобретет 10 кроссоверов стоимостью по 1 млн рублей каждый.

