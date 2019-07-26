Олимпийский комитет России получил приглашения на Токио-2020 от МОК. Россия сможет выступить под своим флагом

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Олимпийский комитет России (ОКР) сегодня получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры — 2020, которые пройдут в Токио.

«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск IAAF к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться», — говорится в сообщении на сайте ОКР.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. На предыдущей Олимпиаде в Корее российские спортсмены выступали под олимпийским белым флагом, а команда называлась «Олимпийские атлеты из России»