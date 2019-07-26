Водитель автобуса, разбившегося в Башкирии, работал по 84 часа в неделю вместо допустимых 42

Прокуратура Набережных Челнов выявила, что водитель автобуса, разбившегося в Башкирии 14 июля, с 17 по 23 июня отработал 84 часа вместо положенных 42 часов в неделю.

Незадолго до трагедии, 12 июля, очередная рабочая смена началась в 3.20. В результате водитель недополучил более четырех часов отдыха. Кроме того, прокуратура ставит под сомнение факт прохождения транспортным средством планового технического осмотра. Также во время проверки были выявлены и другие нарушения. В адрес генерального директора компании «Альтекс» внесено представление, сообщает прокуратура РТ.

Напомним, в Архангельском районе Башкирии 14 июля перевернулся автобус из Татарстана, принадлежащий ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов. Ранее суд отправил под арест 32-летнего водителя автобуса. Мужчина извинился во время заседания и заплакал.

