Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение режима отдыха и труда водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает санкции за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также правил установки тахографов.

Изменения вступят в силу 1 ноября 2019 года. Несоблюдение режима отдыха повлечет за собой штраф для водителя в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей. Наибольший штраф предусмотрен для юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Уточняется, что юридические и должностные лица будут нести ответственность в том случае, если установленный ими режим работы водителей не соотносится с нормативными актами РФ.

За управление транспортным средством без тахографа для водителей предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлиц в этом случае будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Информация размещена на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в смертельном ДТП в Чувашии погибли два жителя Татарстана.