В смертельном ДТП в Чувашии погибли два жителя Татарстана

Накануне, примерно в 21.30, в Янтиковском районе Чувашии произошло смертельное ДТП.

Водитель Hyundai IX35 не справился с управлением и выехал на встречку. В результате машина вылетела в кювет. Водитель и пассажирка автомобиля, жители Татарстана, погибли, сообщает ГИБДД Чувашии на официальной странице во «ВКонтакте».

Напомним, в Башкирии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода. 21 июля примерно в час ночи в Кармаскалинском районе водитель сбил 29-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.