Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на трех пляжах Казани

Управление Роспотребнадзора по РТ рекомендовало жителям Казани не купаться на трех пляжах города.



В ведомстве уточнили, что пляж «Нижнее Заречье» не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Пляж озера Большое Лебяжье и пляж озера Глубокое, по данным Роспотребнадзора по РТ, не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

«В связи с тем, что качество воды в вышеуказанных зонах рекреации не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать их для купания», — говорится в сообщении ведомства.

Организациям, эксплуатирующим эти пляжи, направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани у пляжа «Локомотив» появился странный осадок на берегу и изменился цвет воды.

