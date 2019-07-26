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Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на трех пляжах Казани

16:29, 26.07.2019
Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на трех пляжах Казани
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Управление Роспотребнадзора по РТ рекомендовало жителям Казани не купаться на трех пляжах города.

В ведомстве уточнили, что пляж «Нижнее Заречье» не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Пляж озера Большое Лебяжье и пляж озера Глубокое, по данным Роспотребнадзора по РТ, не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

«В связи с тем, что качество воды в вышеуказанных зонах рекреации не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать их для купания», — говорится в сообщении ведомства.

Организациям, эксплуатирующим эти пляжи, направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани у пляжа «Локомотив» появился странный осадок на берегу и изменился цвет воды.

ОбществоВласть Татарстан
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