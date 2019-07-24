В Казани у пляжа «Локомотив» появился странный осадок на берегу
В телеграм-каналах появилась информация, что цвет воды у пляжа «Локомотив» в Казани странно изменился — до зеленого с желтыми разводами.
На берегу появился пенистый темно-зеленый осадок. В пресс-службе МЧС РТ не подтвердили факт ЧП техногенного характера. С Управлением Роспотребнадзора по Татарстану на момент подготовки материала связаться не удалось.
Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на двух пляжах Казани.Общество Татарстан
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