В Казани у пляжа «Локомотив» появился странный осадок на берегу

Фото: телеграм-каналы

В телеграм-каналах появилась информация, что цвет воды у пляжа «Локомотив» в Казани странно изменился — до зеленого с желтыми разводами.

На берегу появился пенистый темно-зеленый осадок. В пресс-службе МЧС РТ не подтвердили факт ЧП техногенного характера. С Управлением Роспотребнадзора по Татарстану на момент подготовки материала связаться не удалось.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на двух пляжах Казани.