В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочь на обочине дороги
В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочку на обочине дороги и разошлись по своим делам. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Уточняется, что инцидент произошел 25 июля. В дежурную часть отдела полиции «Гвардейский» поступило сообщение от жительницы Казани о том, что на улице Назипа Жиганова возле проезжей части сидит малолетний ребенок, а родителей рядом нет.
На место выехали следственно-оперативная группа и экипаж патрульно-постовой службы. При осмотре ребенка полицейские телесных повреждений не обнаружили и передали девочку бригаде скорой помощи.
Затем полицейские опросили родителей ребенка. Отец девочки 1991 года рождения пояснил, что между ним и супругой произошел конфликт. Во время этого он посадил девочку 2018 года рождения на обочину дороги. Он объяснил, что таким образом пытался добиться, чтобы жена забрала дочку и вернулась домой.
Позже он узнал, что она уехала по своим делам, оставив девочку на улице. Около 23.30 он вернулся на место, и ему сообщили, что дочь забрала скорая.
В отношении родителей составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Материалы проверки полицейские направят в Следственный отдел по Советскому району СУ СК России по Республике Татарстан.
Ранее «Реальному времени» об этом происшествии рассказал гендиректор ООО «Уютный офис» Рустем Гарифов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым