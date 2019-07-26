В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочь на обочине дороги

В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочку на обочине дороги и разошлись по своим делам. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Уточняется, что инцидент произошел 25 июля. В дежурную часть отдела полиции «Гвардейский» поступило сообщение от жительницы Казани о том, что на улице Назипа Жиганова возле проезжей части сидит малолетний ребенок, а родителей рядом нет.



На место выехали следственно-оперативная группа и экипаж патрульно-постовой службы. При осмотре ребенка полицейские телесных повреждений не обнаружили и передали девочку бригаде скорой помощи.

Затем полицейские опросили родителей ребенка. Отец девочки 1991 года рождения пояснил, что между ним и супругой произошел конфликт. Во время этого он посадил девочку 2018 года рождения на обочину дороги. Он объяснил, что таким образом пытался добиться, чтобы жена забрала дочку и вернулась домой.

Позже он узнал, что она уехала по своим делам, оставив девочку на улице. Около 23.30 он вернулся на место, и ему сообщили, что дочь забрала скорая.

В отношении родителей составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Материалы проверки полицейские направят в Следственный отдел по Советскому району СУ СК России по Республике Татарстан.

Ранее «Реальному времени» об этом происшествии рассказал гендиректор ООО «Уютный офис» Рустем Гарифов.

