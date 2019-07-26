В Казани на обочине дороги обнаружили брошенного ребенка

Накануне вечером в Казани неизвестные оставили на обочине годовалого ребенка. Об этом «Реальному времени» сообщил гендиректор ООО «Уютный офис» Рустем Гарифов, который стал очевидцем происшествия.

По его словам, инцидент произошел на улице Назиба Жиганова примерно в 11 часов вечера. Возвращаясь домой, Рустем Гарифов заметил у обочины автомобиль такси, встревоженную женщину и маленького ребенка, после чего остановился.

Выяснилось, что девочку кто-то оставил у дороги одну и уехал. Люди вызвали скорую помощь и полицию.

По словам Гарифова, врачи после осмотра ребенка сказали, что с ним все хорошо, за исключением небольшой ангины.

Напомним, что в октябре прошлого года бездомный в мусорном баке в Нижнекамске обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находилась новорожденная девочка. Он вызвал скорую помощь, ребенка доставили в перинатальный центр детской городской больницы. Позднее правоохранительные органы задержали мать ребенка.

