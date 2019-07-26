Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России также допускает снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Напомним, что 14 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых. Перед этим ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.

В середине июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин рассказал, что Совет директоров Банка России может понизить ключевую ставку до 7,25% на ближайшем заседании.

