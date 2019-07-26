Россиянам пообещали право выбора между электронным и обычным паспортом

Россияне, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжить пользоваться обычными документами.

Это конституционное право будет обеспечено. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. «Что касается права выбора, безусловно, оно будет сохранено. Крайне важно для тех, кто не хочет передавать свои биометрические данные и (хочет) пользоваться традиционными средствами, предоставить такую возможность», — заявил Левин относительно перспектив перехода на электронные паспорта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов показывал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина страны.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ рассчитывает отказаться от выдачи бумажных паспортов уже в 2022 году.

