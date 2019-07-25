Полиция задержала в Подмосковье подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке

Фото: скриншот видеозаписи

Сегодня вечером в Подмосковье полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке. Им оказался мужчина 1981 года рождения.

Задержанный был доставлен в Следственный комитет, передает ТАСС.

В СКР уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сообщалось, что личность подозреваемого уже установлена.

Напомним, что сегодня в Раменском на детской площадке мужчина подошел к сидевшей на скамейке женщине и нанес ей около 20 ножевых ранений. После этого он скрылся с места преступления и спрятался в лесу.