Дольщики «ФОНа» разбили палаточный лагерь у долгостроя на Губкина

Фото: дольщики ЖК «МЧС»

Дольщики второго дома ЖК «МЧС» (застройщик «ФОН») разбили палаточный лагерь у своего долгостроя на ул. Губкина. Как сообщили «Реальному времени» активисты комплекса, к акции протеста людей вынудило бездействие чиновников в вопросе завершения их проблемной стройки.

Кроме палаток люди принесли на замороженную стройку плакаты, с которыми обычно выходят на пикеты. «Фоновцы» указали, что решения по второму дому «МЧС» есть «только на бумаге». По факту же стройка стоит восьмой год.

Накануне лагерь протестующих посетил замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Чиновник сообщил, что стройку планируется возобновить в августе: «На сегодня все вопросы по второму дому уже решены. Осталось получить документ за подписью президента РТ», — подчеркнул он.

По словам Гиниятуллина, подписано четырехстороннее соглашение между республиканским Фондом поддержки дольщиков, ООО «ФОН», ООО «Комосстрой Казань специализированный застройщик» («дочка» удмуртского застройщика «КомосСтрой», — прим. ред.) и Управлением капитального строительства и реконструкции Казани. Также сообщается, что имеется проект и решение по компенсационному участку, который получит инвестор («КомосСтрой») для завершения проблемного дома. После подписания указа президента республики о предоставлении земли будет оформлен договор подряда между ФПД и компанией «Комосстрой Казань». Подрядчик, как уверяет Гиниятуллин, готов приступить к работам 1 августа. Но дольщики решили дождаться конкретных действий и палатки пока не сворачивают.

Напомним, второй дом ЖК «МЧС» начинали строить в 2012 году и должны были сдать в 2016-м. Год назад были попытки разморозить стройку, помочь вызвалась компания «Атлант». Дольщикам обещали софинансирование объекта, если они выкупят парковки и кладовки. Свою часть обязательств люди выполнили, но другие средства так и не поступили — завезенный на деньги граждан башенный кран так и не заработал. В декабре прошлого года начались переговоры с удмуртским девелопером «КомосСтрой», который согласился завершить долгострой на условиях выделения компенсационного участка, но и этот вопрос затянулся — в Казани долго не могли утвердить проект планировки территории.