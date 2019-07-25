«Челныводоканал» закупит дизельного топлива на 101 млн рублей

ООО «Челныводоканал» намерено закупить дизельного топлива на сумму в 101,3 млн рублей. Это стало известно из тендера, который предприятие разместило на портале госзакупок.



Согласно прикрепленным материалам, исполнитель контракта должен поставлять топливо ежедневно с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2022 года. При этом топливо необходимо привозить следующих марок: ДТ-Л-40-К5, ДТ-Е-минус 15-К5, ДТ-З-минус 25-К5.

ООО «Челныводоканал», судя по всему, будет заправляться на заправках поставщика в Набережных Челнах, которых должно быть как минимум семь. Конкретный требуемый объем будет определяться по заявкам — по цене заправки с учетом скидки поставщика.



Заявки на участие в тендере принимаются до 1 августа. На следующий день будут подведены итоги.

Напомним, что в феврале этого года ООО «Челныводоканал» уже размещало тендер на закупку дизельного топлива на 32 млн рублей.