В Уфе задержали кассира банка, ее подозревают в хищении 6,5 млн рублей

Представитель одного из банков Уфы обнаружил во время ревизии недостачу на 6,5 млн рублей.

По этому факту он обратился в полицию. Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила деньги из банка, а накануне ревизии похитила 1 млн рублей, сообщает МВД РФ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая уже доставлена в отдел полиции, сейчас она задержана.

Напомним, 4 июля в Казани задержали кассира одного из банков в Башкирии Луизу Хайруллину. На съемной квартире в столице Татарстана она скрывалась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Хайруллину подозревают в краже 23 млн рублей из банка. Подробности — в материале «Реального времени». Сейчас беглая кассирша находится под арестом. Ее муж, Марат Хайруллин, — под домашним арестом.