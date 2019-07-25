Путин поручил Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в первичном звене здравоохранения.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию. Путин обратил внимание, что медицинских работников волнует и недостаточный уровень заработной платы. «У нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, но платят меньше, что удивительно. Даже этого законодательного закрепления, этой законодательной нормы недостаточно», — цитирует Путина ТАСС.

Он попросил Голикову представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль попросит Минздрав активнее обеспечивать лекарствами больных детей.