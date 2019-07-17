Кремль попросит Минздрав активнее обеспечивать лекарствами больных детей

Власти обратятся к Министерству здравоохранения РФ с просьбой активнее решать проблемы обеспечения детей необходимыми лекарствами. Вопрос касается незарегистрированных в России лекарственных препаратов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что этот вопрос уже поднимался на прямых линиях с Владимиром Путиным. Глава Минздрава Вероника Скворцова обещала разобраться в ситуации.

«Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — передает слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, что на последней прямой линии президент РФ Владимир Путин назвал обеспечение лекарствами одной из трех основных проблем в здравоохранении.