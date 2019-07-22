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МИД Турции предупредил США об ответных мерах на санкции из-за российских С-400

13:40, 22.07.2019
МИД Турции предупредил США об ответных мерах на санкции из-за российских С-400
Фото: mil.ru

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались как отношения двух партнеров по НАТО. Но если они проявят к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры», — заявил турецкий министр в эфире телеканала TGRT.

Чавушоглу также уточнил, что С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года.

В середине июля стало известно, что Россия начала поставки в Турцию комплексов С-400.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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