МИД Турции предупредил США об ответных мерах на санкции из-за российских С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались как отношения двух партнеров по НАТО. Но если они проявят к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры», — заявил турецкий министр в эфире телеканала TGRT.

Чавушоглу также уточнил, что С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года.

В середине июля стало известно, что Россия начала поставки в Турцию комплексов С-400.

