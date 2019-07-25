Госкомитет Башкирии по транспорту собирается потратить 11,7 млн рублей на авиаперелеты

Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству планирует потратить 11,7 млн рублей на организацию авиаперелетов на самолете.

Оплатят закупку из бюджета республики. Заявки принимаются с 18 по 26 июля, аукцион состоится 30 июля. Всего самолеты понадобятся на 34 летных часа — каждый обойдется в 345,3 тысячи рублей. Полеты будут осуществляться по заявкам, подаваемым не позднее трех дней до времени вылета. В самолете должно быть не меньше пяти пассажирских мест, дальность полета — не меньше 2,2 тысячи километров, крейсерская скорость — не меньше 500 км/ч.

Напомним, ранее власти Башкирии объяснили аренду самолета для поездки в Сочи за 4,5 млн рублей.