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Власти Башкирии объяснили аренду самолета для поездки в Сочи за 4,5 млн рублей

16:15, 14.03.2019 4
Власти Башкирии объяснили аренду самолета для поездки в Сочи за 4,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госкомитет республики по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировал информацию о фрахтовке бизнес-джета Challenger 850/VQ-BOV для поездки на инвестфорум в Сочи.

Чиновники подтвердили, что закупка проводилась и стоила более 4,4 млн рублей сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

В Госкомитете подчеркивают, что самолет фрахтовался для делегации республики, а не одного человека. При этом источники «Эха Москвы» утверждают, что в самолете летел возглавляющий делегацию врио главы РБ Радий Хабиров.

Контракт был заключен 13 февраля с компанией «ЮТэйр — Вертолетные услуги».

ОбществоВластьБизнесТранспорт Башкортостан
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комментарии

  • Анонимно 14 марта
    хорошо живут однако. нет бы обычным рейсом летать.
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  • Анонимно 14 марта
    Не ну в целом ничего удивительного в джете для губера нету
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  • Анонимно 15 марта
    Круто бюджетные деньги летят в никуда у Врио Радия Хабирова
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  • Анонимно 15 марта
    еще так преподносят что летел не один человек, а комиссия во главе с Радием Хабировым
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