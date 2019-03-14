Власти Башкирии объяснили аренду самолета для поездки в Сочи за 4,5 млн рублей

Госкомитет республики по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировал информацию о фрахтовке бизнес-джета Challenger 850/VQ-BOV для поездки на инвестфорум в Сочи.

Чиновники подтвердили, что закупка проводилась и стоила более 4,4 млн рублей сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

В Госкомитете подчеркивают, что самолет фрахтовался для делегации республики, а не одного человека. При этом источники «Эха Москвы» утверждают, что в самолете летел возглавляющий делегацию врио главы РБ Радий Хабиров.

Контракт был заключен 13 февраля с компанией «ЮТэйр — Вертолетные услуги».