Путин пожелал следователям «настойчиво и твердо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией»
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
— Решая поставленные перед вами задачи, необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику, настойчиво и твердо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией, внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств, — обратился к ним Путин.
Глава государства подчеркнул, что «всегда, при любых обстоятельствах, должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел». Обращение размещено на официальном портале Кремля.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником — Днем металлурга.
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