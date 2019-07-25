Путин пожелал следователям «настойчиво и твердо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией»

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.

— Решая поставленные перед вами задачи, необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику, настойчиво и твердо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией, внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств, — обратился к ним Путин.

Глава государства подчеркнул, что «всегда, при любых обстоятельствах, должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел». Обращение размещено на официальном портале Кремля.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником — Днем металлурга.

