Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником — Днем металлурга.

— Горно-металлургический комплекс всегда играл ключевую роль в развитии нашей страны, в укреплении оборонной промышленности, транспортной инфраструктуры и многих других отраслей, — говорится в поздравлении Путина.

Глава государства обратил внимание, что сейчас нужно повышать конкурентоспособность продукции. Текст поздравления размещен на официальном портале Кремля.

«Уверен, что вы будете и впредь успешно достигать поставленных целей, содействовать росту промышленного и экспортного потенциала России», — обратился Путин к металлургам.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сильно ограничивать рост цен на бензин не стоит, так как это притормозит развитие нефтепереработки в стране. Об этом он рассказал во время запуска новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината.

