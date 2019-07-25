Промышленное производство в Татарстане в I полугодии выросло на 1,3%

Промышленное производство в Татарстане в первом полугодии 2019 года возросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Татарстанстата, промпроизводство выросло во всех отраслях, кроме обрабатывающих, где снижение составило 1,1%.



Добывающая промышленность в отчетном периоде показала рост на 3,3% за счет увеличения добычи сырой нефти (на 3%). При этом добыча прочих полезных ископаемых снизилась на 12,7%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром промпроизводство выросло на 10%, в сфере водоснабжения, утилизации отходов, ликвидации загрязнений — на 2,3%.

Предприятия Татарстана за январь — июнь текущего года отгрузили товаров и предоставили услуг на 1,4 трлн рублей в действующих ценах. Рост по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года составил 5,9%.

Ранее сообщалось, что Татарстан с января по май 2019 года увеличил производство электроэнергии на 12%.

