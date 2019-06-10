Татарстан с начала 2019 года увеличил производство электроэнергии на 12%

Генерирующие предприятия Татарстана произвели 11,4 млрд кВт.ч электроэнергии. Данные за период с января по май 2019 года приводит пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан».

Показатель на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увлечение выработки произошло на Казанской ТЭЦ-3, Заинской ГРЭС, Казанской ТЭЦ-2, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-1 и Нижнекамской ГЭС.

За первые пять месяцев этого года потребление электроэнергии в регионе составило 12,9 млрд кВт.ч. Зафиксирован рост на 2% в связи с увеличением потребления предприятиями химической промышленности, населением и владельцами мелкомоторной техники.

Напомним, задолженность татарстанских предприятий за электроэнергию составила 148 млн рублей.