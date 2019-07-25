Сбербанк и Mail.Ru создадут СП стоимостью свыше 100 млрд рублей

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта стоимостью свыше 100 млрд рублей. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.



Обязывающее соглашение планируется подписать осенью, после одобрения сделки регуляторами. Компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта на рынках.

Mail.ru Group внесет в новую компанию, в частности, 100% акций службы доставки еды Delivery Club и часть акций сервиса такси «Ситимобил». Сбербанк — 35% платформы Foodplex и около 38 млрд рублей.



К моменту закрытия сделки партнеры вложат в совместную компанию в общей сложности 45,5 млрд рублей. Кроме того, она получит еще до 18 миллиардов, если за год после сделки достигнет целевых показателей, говорится в пресс-релизе.



Напомним, что в конце апреля этого года Сбербанк стал владельцем 46,5% акций интернет-холдинга Rambler Group Александра Мамута, в который входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, интернет-издания Gazeta.ru и Lenta.ru и другие.

