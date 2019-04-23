Сбербанк купил 46,5% Rambler Group
Сбербанк и Rambler Group уже подписали документы, согласно которым кредитная организация приобретает 46,5% компании, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что банк вложит в медиахолдинг 11 млрд рублей.
Получив деньги от Сбербанка, компания сможет погасить кредит в банке «Траст» и инвестировать в развитие своих цифровых активов.
В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также интернет-холдинг Rambler (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-Аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko.БизнесТехнологииМедиаЭкономикаБанки
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