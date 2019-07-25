Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

Материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а стать бессрочной мерой. Об этом заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

По его словам, ведомство активно поддерживает данную инициативу. При этом он отметил важность того, чтобы величина маткапитала постоянно индексировалась.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — цитирует Вовченко «РИА Новости».

Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года. Сертификат на маткапитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье. С 2018 года его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Действие маткапитала продлено до конца 2021 года.

Напомним, с 2020 года материнский капитал будет увеличен до 470 тысяч рублей. Средства на индексацию уже выделены правительством России.