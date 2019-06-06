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В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 470 тысяч рублей

16:19, 06.06.2019
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 470 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года объем материнского капитала, выдаваемого за рождение второго ребенка, увеличится с 453 до 470 тыс. рублей.

Средства на индексацию уже выделены, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Ранее комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в докладе предложила ввести новую субсидию, которая будет выплачиваться при появлении третьего ребенка. Она будет называться «отцовский капитал». Выплату многодетным отцам хотят сделать сопоставимой с маткапиталом.

Общество
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