ВЦИОМ: около трети россиян мечтают о покупке дачи

Почти каждый третий житель России (30%) хотел бы в будущем приобрести дачу. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, респонденты подчеркнули, что дачный дом должен быть оборудован коммуникациями и находиться относительно близко от места проживания. Наибольший интерес к покупке проявляют люди в возрасте от 18 до 24 лет (74%) и от 25 до 34 лет (76%).

Желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты (59%), возможностью отдыхать и развлекаться за городом (48%) и интересом к декоративному оформлению участка (30%).

Воздержались бы от приобретения собственной дачи 46% граждан, передает ТАСС.

Отмечается, что менее половины россиян (42%) имеют загородную недвижимость.

Опрос был проведен 10 июля среди 1600 человек, проживающих на территории России, старше 18 лет.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для кредитов.