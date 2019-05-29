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Большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для кредитов

11:51, 29.05.2019
Большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для кредитов
Фото: pixabay.com

Большая часть россиян, которые прошли опрос ВЦИОМ, не считают возможным брать крупные кредиты в банках. Такое мнение высказали 72% респондентов. Данные исследования представлены на официальном портале ВЦИОМ.

Две трети (66% опрошенных) собираются сократить траты и увеличивать накопления. Четверть населения (26%) оценивает настоящее время как благоприятное для крупных покупок. Но 57% пока настроены скептически.

Напомним, ранее Центробанк подготовил предложение по сокращению срока хранения кредитных историй. Регулятор считает, что их можно аннулировать через 7, а не через 10 лет.

«По мнению ЦБ, предлагаемые изменения соответствуют международной практике функционирования систем кредитных историй, а также потребностям кредитных организаций, занимающихся долгосрочным, в частности, ипотечным кредитованием», — передает «Интерфакс» со ссылкой на письмо ЦБ в Госдуму.

ЭкономикаОбщество
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