Большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для кредитов

Большая часть россиян, которые прошли опрос ВЦИОМ, не считают возможным брать крупные кредиты в банках. Такое мнение высказали 72% респондентов. Данные исследования представлены на официальном портале ВЦИОМ.

Две трети (66% опрошенных) собираются сократить траты и увеличивать накопления. Четверть населения (26%) оценивает настоящее время как благоприятное для крупных покупок. Но 57% пока настроены скептически.

Напомним, ранее Центробанк подготовил предложение по сокращению срока хранения кредитных историй. Регулятор считает, что их можно аннулировать через 7, а не через 10 лет.

«По мнению ЦБ, предлагаемые изменения соответствуют международной практике функционирования систем кредитных историй, а также потребностям кредитных организаций, занимающихся долгосрочным, в частности, ипотечным кредитованием», — передает «Интерфакс» со ссылкой на письмо ЦБ в Госдуму.

