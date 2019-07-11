Крупные банки добиваются увеличения процента за участие в системе быстрых платежей

Некоторые банки не согласны с размером причитающейся им комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами. Они лоббируют увеличение этой платы с 0,4% до 1%.

Такое предложение озвучили крупнейшие участники проекта — Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и «Райффайзенбанк», пишет «Коммерсант». Источники газеты утверждают, что ЦБ придется считаться с мнением этих банков, поскольку от степени их участия зависит проведение платежей в системе.

Кредитные организации считают возможным вводить и дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.

Напомним, что Сбербанк долго отказывался присоединяться к СБП. В банке требовали особых условий, поскольку система во многом будет опираться на его инфраструктуру. Однако правительство обязало «Сбер» участвовать в системе.