Организатору и воспитателю казанского центра для трудных подростков «Символ жизни» предъявили обвинение

Фото: Инна Серова

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летней Елизаветы Платоновой и 36-летнего Дмитрия Чернышева. Платонова являлась руководителем, а Чернышев — воспитателем татарстанского «концлагеря для подростков» — действовавшего в Кировском районе Казани коммерческого исправительного центра для трудных подростков «Символ жизни».

Согласно информации на сайте СК РФ, им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).



Уголовное дело об издевательствах над «трудными» подростками в «Символе жизни» возбудили по заявлению матери одного из потерпевших — Натальи Фадеевой. По версии следствия, учрежденное в июне 2017 года ООО «Символ жизни» было создано с целью оказания услуг по социально-психологической помощи несовершеннолетним, деятельностью предприятия фактически руководила Елизавета Платонова, а Дмитрий Чернышев работал там воспитателем.

По информации СК РФ, в связи с отказом потерпевшего подростка следовать установленным в «Символе жизни» правилам поведения Платонова и Чернышев на почве личных неприязненных отношений систематически истязали и унижали его, в частности, неоднократно заставляли сидеть в углу не менее 12 часов подряд, лишив возможности общения, ограничив в приеме пищи и посещении туалета, не менее 10 раз помещали на час в бассейн с холодной водой, заставляли заниматься уборкой по ночам в течение не менее 6 часов без перерыва. Следствие полагает, что подросток вследствие издевательств попытался покончить с собой, при этом обвиняемые не сообщили о попытке суицида в правоохранительные органы и не обратились в медицинские учреждения.

Вину Платонова и Чернышев не признали, по ходатайству следователя оба были заключены судом под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что суд отправил под арест Платонову и Чернышева.