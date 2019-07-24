Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму на горе Митридат

Часть праха журналиста Сергея Доренко была развеяна на горе Митридат в Керчи. Об этом сообщила вдова журналиста Юлия Доренко.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно», — сообщила Юлия Доренко на своей странице в Instagram.

Прах журналиста был развеян в Керчи согласно его воле.

Бывший главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла. Официальной причиной смерти является разрыв аорты. Часть праха журналиста захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище в Москве.

