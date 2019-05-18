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Часть праха Доренко захоронили на Аллее журналистов в Москве

13:45, 18.05.2019
Часть праха Доренко захоронили на Аллее журналистов в Москве
Фото: скриншот - youtube.com

Часть праха главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище в Москве.

Траурное мероприятие прошло в субботу, 18 мая. На церемонии присутствовали только родные и близкие Доренко, передает «Говорит Москва».

Стоит отметить, что захоронение праха состоялось на следующий день после кремации. Другую часть, согласно желанию покойного, развеют над горой Митридат в Крыму.

Напомним, вчера прошла церемония прощания с Доренко, на которое собрались коллеги, родные и друзья журналиста, в том числе телеведущий Дмитрий Киселев.

Общество
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