Часть праха Доренко захоронили на Аллее журналистов в Москве

Часть праха главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище в Москве.

Траурное мероприятие прошло в субботу, 18 мая. На церемонии присутствовали только родные и близкие Доренко, передает «Говорит Москва».

Стоит отметить, что захоронение праха состоялось на следующий день после кремации. Другую часть, согласно желанию покойного, развеют над горой Митридат в Крыму.

Напомним, вчера прошла церемония прощания с Доренко, на которое собрались коллеги, родные и друзья журналиста, в том числе телеведущий Дмитрий Киселев.

