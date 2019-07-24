В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио в среду на торжественной церемонии, ровно за год до открытия соревнований, представили дизайн медалей, которыми будут награждать спортсменов.

На медалях изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором «итимацу» из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго.

На обратной стороне изображена древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.

Всего будет выпущено 5000 таких медалей. Стоит также отметить, что 30% серебряных и бронзовых медалей будет изготовлено из бывшей в употреблении электроники, говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

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