В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио в среду на торжественной церемонии, ровно за год до открытия соревнований, представили дизайн медалей, которыми будут награждать спортсменов.
На медалях изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором «итимацу» из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго.
На обратной стороне изображена древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.
Всего будет выпущено 5000 таких медалей. Стоит также отметить, что 30% серебряных и бронзовых медалей будет изготовлено из бывшей в употреблении электроники, говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
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