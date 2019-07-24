«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

Совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом говорится в сообщении компании.

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти. Для того, чтобы получить компенсацию грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, сказано в пресс-релизе «Транснефти».



Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Работу нефтепровода была приостановлена. По факту инцидента было возбуждено несколько уголовных дел. С 1 июля «Транснефть» полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба».