Нефтепровод «Дружба» восстановил работу

«Транснефть» с 1 июля полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба».

Деятельность возобновлена в объеме заявок грузоотправителей, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

Стоит отметить, что восстановить работу нефтепровода 1 июля планировалось заранее.

Ранее Белоруссия назвала возможные причины загрязнения «Дружбы». Эксперт заявил, что нефтепровод не сможет работать в полную силу еще год.

Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено несколько уголовных дел.