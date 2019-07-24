В четырех районах Казани отключат электричество

В Казани четыре района временно останутся без света в четверг, 25 июля.

Отключение произойдет в Авиастроительном, Вахитовском, Приволжском и Советском районах города. Подробный график опубликован на сайте мэрии Казани.

Также света не будет в домах частного сектора поселка Аки. Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП, а также обслуживанием сетей.

Ранее администрация Казани обнародовала график отключения горячей воды на июль.