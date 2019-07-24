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В четырех районах Казани отключат электричество

12:03, 24.07.2019
В четырех районах Казани отключат электричество
Фото: pixabay.com

В Казани четыре района временно останутся без света в четверг, 25 июля.

Отключение произойдет в Авиастроительном, Вахитовском, Приволжском и Советском районах города. Подробный график опубликован на сайте мэрии Казани.

Также света не будет в домах частного сектора поселка Аки. Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП, а также обслуживанием сетей.

Ранее администрация Казани обнародовала график отключения горячей воды на июль.

Общество Татарстан
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